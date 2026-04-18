Rendez-vous aux jardins Visite libre du Jardin de Milan Jardin de Milan Bazoches-sur-Hoëne

Bazoches-sur-Hoëne

Rendez-vous aux jardins Visite libre du Jardin de Milan

Jardin de Milan Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Jardin de Milan

Invitation à la méditation voire à l’évasion . Jardin du bout du monde, jardin du bout du Perche accroché sur la colline de Milan, adossé au bois de Surmont face aux monts normands.

Espace insolite, posé sur la faillenéolithique de Surmont, formé de pierres calcaires silicifiées en quartz et calcédoine.

Jardin sec, et humide ; pourquoi pas oriental ? il était là, sur la prairie au Jurassique face à la mer. L’eau est sa musique !

Le jardin se mérite il faut grimper un peu pour y accéder. Les personnes fragiles peuvent se munir d’un bâton et surtout prendre leur temps. L’effort en vaut la peine, car la vue y est tout simplement à couper le souffle.

Pour la visite du jardin, prévoir des chaussures de marche, ou des bottes en fonction de la météo… .

Jardin de Milan Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Visite libre du Jardin de Milan

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre du Jardin de Milan Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE