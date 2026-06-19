Châteaudun

Concert Ensemble serenata

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Composé de 10 instruments à vent, l’ensemble interprète des oeuvres de compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Richard Strauss.

Les musiciens sont parmi les meilleurs élèves du Conservatoire, plusieurs ont reçu le grand Prix national allemand du Concours des jeunes musiciens , Olivier Hasenzahl en est le chef musical depuis 2011.

En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Composed of 10 wind instruments, the ensemble performs works by composers such as Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák, and Richard Strauss.

L’événement Concert Ensemble serenata Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN