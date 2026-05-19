Concert Ensemble Vocal Arpège Villa Sestier Sauzet

Sauzet

Concert Ensemble Vocal Arpège

Villa Sestier 163 route de Crest Sauzet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le concert de l’Ensemble Vocal Arpège à la Villa Sestier.

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Villa Sestier 163 route de Crest Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 74 10 81 ev.arpege26@orange.fr

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English :

Come and discover the Ensemble Vocal Arpège concert at Villa Sestier.

L’événement Concert Ensemble Vocal Arpège Sauzet a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération