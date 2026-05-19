Concert Ensemble Vocal Arpège Villa Sestier Sauzet
Concert Ensemble Vocal Arpège Villa Sestier Sauzet samedi 6 juin 2026.
Sauzet
Concert Ensemble Vocal Arpège
Villa Sestier 163 route de Crest Sauzet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir le concert de l’Ensemble Vocal Arpège à la Villa Sestier.
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Villa Sestier 163 route de Crest Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 74 10 81 ev.arpege26@orange.fr
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English :
Come and discover the Ensemble Vocal Arpège concert at Villa Sestier.
L’événement Concert Ensemble Vocal Arpège Sauzet a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération
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