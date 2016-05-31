Montpellier

CONCERT ENSEMBLE VOCAL TUTTI

8 Rue Fabre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai à 16h

Concert de musique sacrée, par l’Ensemble Vocal Tutti

Dimanche 31 mai à 16h

Concert de musique sacrée, par l’Ensemble Vocal Tutti

Du Moyen-Âge à la période contemporaine, l’Ensemble Vocal Tutti vous propose de le suivre à travers les âges pour découvrir un aperçu de quelques compositions qui émaillent cette longue histoire de la musique spirituelle.

Au programme, Roland de Lassus, Henry Purcell, Alfred Desenclos, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo, Knut Nystedt…

L’entrée est libre .

8 Rue Fabre Montpellier 34000 Hérault Occitanie tutti.vocal.montp@gmail.com

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English : CONCERT ENSEMBLE VOCAL TUTTI

Sunday May 31st at 4pm

Concert of sacred music, by Ensemble Vocal Tutti

L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL TUTTI Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER