AGENDA · Longeville-sur-Mer
Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella Place de la liberté Longeville-sur-Mer
samedi 4 juillet 2026 · Place de la liberté · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella
Place de la liberté L’église Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
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Place de la liberté L’église Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 06 66 80 16
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English :
L’événement Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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