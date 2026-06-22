Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella Place de la liberté Longeville-sur-Mer

samedi 4 juillet 2026 · Place de la liberté · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella

Place de la liberté L’église Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

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Place de la liberté L’église Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 06 66 80 16

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English :

L’événement Concert Ensemble vocaux féminins Les Dames de Choeur et Cantarella Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral