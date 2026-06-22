Peillac

Concert Envoûté avec Garenne

Site du Moulin de Guéveneux Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

C’est avec les artistes plasticien·ne·s de Minoterie 21, Centre d’Art Contemporain installé à Peillac, que cohabiteront les musiciennes de Garenne. Clémence Cognet et Noëllie Nioulou, imprégnées de musique baroque comme elles le sont des musiques de violons populaires du Massif Central, ont pris la liberté de construire un répertoire de concert sur instruments baroques, exposant la fluidité de ce qui apparaît comme un grand continuum musical. Les mélodies à danser baroques répondant aux complaintes traditionnelles, les brunettes aux bourrées, le tout au milieu des cabanes imaginées par des artistes venu·e·s du monde entier et accueilli·e·s le temps d’une résidence en ces lieux.

Petite buvette après le concert pour prolonger ce moment convivial. .

Site du Moulin de Guéveneux Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 32 31 31 04

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L’événement Concert Envoûté avec Garenne Peillac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE REDON