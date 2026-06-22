Peillac

Exposition d’art contemporain, Mintorie21

Chapelle de la congrégation Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La vague, la tasse et le paysage. Exposition collective d’art contemporain avec Julie Christine Fortier, Thomas Huber, Rika Tanaka, Joachim Monvoisin, Babeth Rambault, Zoé Journet, Aïda Lorrain et Eva Godart Qu’il s’agisse de masses d’air,

de lave ou d’eau, les fluides, constituent “un espace de compost permanent,

un milieu ambivalent qui dissout autant qu’il métabolise.”De dessins souples en volumes adoucis, cette exposition réunit des artistes dont le travail est fait de porosités entre l’art et l’environnement. Ils et elles croisent les langages de l’art, du textile ou de la parfumerie et nous proposent de partager leurs expériences. .

Chapelle de la congrégation Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 84 01 36 50

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L’événement Exposition d’art contemporain, Mintorie21 Peillac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE REDON