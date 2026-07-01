Stage de conscience corporelle Peillac
jeudi 23 juillet 2026 · Peillac
Informations pratiques
Peillac
Stage de conscience corporelle
Adresse communiquée à l’inscription Peillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Relâcher les tensions en surface du corps et renforcer son centre.
Avec Héloïse Rémy, chorégraphe et enseignante
3 jours pour faire une pause ressourçante et inspirante
Nous pratiquons des exercices physiques de respirations, visualisations, étirements, renforcements musculaires, postures et auto-massages.
La conscience corporelle permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. .
Adresse communiquée à l’inscription Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 81 98 31 38
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English :
L’événement Stage de conscience corporelle Peillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Peillac (Morbihan)
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