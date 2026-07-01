Informations pratiques

Peillac

Stage de conscience corporelle

Adresse communiquée à l’inscription Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Relâcher les tensions en surface du corps et renforcer son centre.

Avec Héloïse Rémy, chorégraphe et enseignante

3 jours pour faire une pause ressourçante et inspirante

Nous pratiquons des exercices physiques de respirations, visualisations, étirements, renforcements musculaires, postures et auto-massages.

La conscience corporelle permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. .

Adresse communiquée à l’inscription Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 81 98 31 38

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English :

L’événement Stage de conscience corporelle Peillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE REDON