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AGENDA · Peillac

Stage de conscience corporelle Peillac

jeudi 23 juillet 2026 · Peillac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Adresse communiquée à l'inscription
Ville
56220 Peillac
Département
Morbihan
Tarif

Peillac

Stage de conscience corporelle

Adresse communiquée à l’inscription Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Relâcher les tensions en surface du corps et renforcer son centre.
Avec Héloïse Rémy, chorégraphe et enseignante
3 jours pour faire une pause ressourçante et inspirante
Nous pratiquons des exercices physiques de respirations, visualisations, étirements, renforcements musculaires, postures et auto-massages.
La conscience corporelle permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.   .

Adresse communiquée à l’inscription Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 81 98 31 38 

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English :

L’événement Stage de conscience corporelle Peillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE REDON

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