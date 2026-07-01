Concert España Decacorda Saint-Martin-de-Boscherville
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boscherville
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boscherville
Concert España Decacorda
Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert España
Decacorda Duo violoncelle & guitare
Avec
Alice Poussin, violoncelle
Nicolas Pardo, guitare
Au programme Granados, Albéniz, De Falla et d’autres grands compositeurs espagnols. .
Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert España Decacorda
L’événement Concert España Decacorda Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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