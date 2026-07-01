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AGENDA · Saint-Martin-de-Boscherville

Concert España Decacorda Saint-Martin-de-Boscherville

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boscherville

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
76840 Saint-Martin-de-Boscherville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Martin-de-Boscherville

Concert España Decacorda

Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert España
Decacorda Duo violoncelle & guitare

Avec

Alice Poussin, violoncelle
Nicolas Pardo, guitare
Au programme Granados, Albéniz, De Falla et d’autres grands compositeurs espagnols.   .

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert España Decacorda

L’événement Concert España Decacorda Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme

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