Concert Est en Ouest Place de l’Europe Plouguerneau

Plouguerneau

Concert Est en Ouest

Place de l’Europe Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chant, cornemuse, flûte et orgue

Le trio Est en Ouest vous propose une rencontre musicale à la croisée des chemins entre l’Europe centrale et les pays celtes.

Formée à Bratislava puis au Conservatoire National de Paris, la mezzo-soprano Sacha Hatala, d’origine slovaque, excelle dans le répertoire baroque et l’opéra. Collaboratrice d’ensembles prestigieux comme Les Arts Florissants ou Les Musiciens du Louvre, elle s’illustre sur les plus grandes scènes (Opéra de Paris, Lyon, Bordeaux, Bratislava…).

Ronan Sylvestre débute au Bagad de Locoal-Mendon, avec lequel il décroche trois titres de Champion de Bretagne. Il rejoint le Bagad de Lann Bihoué, puis le Cercle Giz’Kalon de Quimperlé. Il se produit actuellement avec le Bagad Men Ha Tan et le percusionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose Junior.

Organiste à La Trinité-sur-Mer, Carnac et Auray, Henri-Pierre Ruello est formé à l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray. Maître de l’improvisation, il vit chaque note avec passion. Sa sensibilité font de chaque collaboration musicale un moment de partage unique et généreux. .

Place de l’Europe Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Est en Ouest Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT PAYS DES ABERS