Concert et Fest-Noz Salle Saint-Ildut Sizun

Sizun

Concert et Fest-Noz

Salle Saint-Ildut 5 rue des Monts-d’Arrée Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Animé par les professeurs et élèves du Centre breton d’art populaire.

Apporter à manger et à boire, un petit quelque chose à partager.

Ouvert à tous. .

Salle Saint-Ildut 5 rue des Monts-d’Arrée Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 46 05 85

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English :

L’événement Concert et Fest-Noz Sizun a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX