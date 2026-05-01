Concert et Fest-Noz Salle Saint-Ildut Sizun
Concert et Fest-Noz Salle Saint-Ildut Sizun vendredi 29 mai 2026.
Sizun
Concert et Fest-Noz
Salle Saint-Ildut 5 rue des Monts-d’Arrée Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Animé par les professeurs et élèves du Centre breton d’art populaire.
Apporter à manger et à boire, un petit quelque chose à partager.
Ouvert à tous. .
Salle Saint-Ildut 5 rue des Monts-d’Arrée Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 46 05 85
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English :
L’événement Concert et Fest-Noz Sizun a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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