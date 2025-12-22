Concert et Produits locaux, Thauvenay

Concert et Produits locaux

Le Guenetin Thauvenay Cher

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-09-04

2026-05-01 2026-06-05 2026-07-10 2026-09-04

L’association de la Bête Noire organise une soirée concert spectacle

Programme à venir

Buvette et Restauration sur place à partir de produits locaux

Dans un cadre champêtre, venez découvrir la bonne ambiance Sancerroise.

Au bord du canal

Le Guenetin Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 97 17

English :

The Bête Noire association is organizing an evening concert and show, program to come

Refreshment bar and on-site catering using local produce

Come and discover the great atmosphere of Sancerroise.

Along the canal

