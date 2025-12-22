Concert et Produits locaux, Thauvenay
Concert et Produits locaux, Thauvenay vendredi 1 mai 2026.
Concert et Produits locaux
Le Guenetin Thauvenay Cher
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-09-04
2026-05-01 2026-06-05 2026-07-10 2026-09-04
L’association de la Bête Noire organise une soirée concert spectacle
Programme à venir
Buvette et Restauration sur place à partir de produits locaux
Dans un cadre champêtre, venez découvrir la bonne ambiance Sancerroise.
Au bord du canal
Le Guenetin Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 97 17
English :
The Bête Noire association is organizing an evening concert and show, program to come
Refreshment bar and on-site catering using local produce
Come and discover the great atmosphere of Sancerroise.
Along the canal
