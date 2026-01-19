[Exposition] Sancerre et alentours… en dessin !

26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-01 13:30:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Stephane Naudin vous présente ses œuvres

Amoureux du Sancerrois, il a croqué des bâtiments, des lieux et places importantes de la région.

Venez contempler ces dessins dans le caveau de dégustation du domaine Eric Louis.

Stephane Naudin vous présente ses œuvres

Amoureux du Sancerrois, il a croqué des bâtiments, des lieux et places importantes de la région.

Venez contempler ces dessins dans le caveau de dégustation du domaine Eric Louis. .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

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English :

Stephane Naudin presents his work

A lover of the Sancerrois region, Stephane Naudin has sketched some of the region’s most important buildings, places and squares.

Come and admire these drawings in the Domaine Eric Louis tasting cellar.

L’événement [Exposition] Sancerre et alentours… en dessin ! Thauvenay a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois