CONCERT EUNSLEY PARK SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons
mardi 1 septembre 2026 · Mons
Informations pratiques
Mons
CONCERT EUNSLEY PARK SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU
Chapelle de La Voulte Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Récital de violon solo par Eunsley Park à la chapelle de La Voulte (Mons-la-Trivalle). Une performance captivante explorant les œuvres de Bach, Ysaÿe, Bartók, Bacewicz ainsi qu’un air traditionnel coréen. Sur réservation.
La rentrée musicale s’annonce grandiose à Mons-la-Trivalle avec la Sinfonietta Bardou. La talentueuse violoniste Eunsley Park relève le défi du concert en solo dans le cadre acoustique exceptionnel de la chapelle de La Voulte. Seule en scène avec son instrument, elle déploiera une virtuosité technique et une sensibilité à fleur de peau. Son répertoire éclectique transportera les auditeurs de la rigueur de la Sonata pour violon solo de J.S. Bach à la modernité de Bartók et Bacewicz, en passant par une Sonate d’Ysaÿe et une émouvante chanson folklorique coréenne. Réservation par SMS obligatoire. .
Chapelle de La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14
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English :
Solo violin recital by Eunsley Park at La Voulte Chapel (Mons-la-Trivalle). A captivating performance exploring works by Bach, Ysaÿe, Bartók, Bacewicz, and a traditional Korean folk song. Reservations required.
L’événement CONCERT EUNSLEY PARK SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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