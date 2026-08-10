Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Concert EVASION

40 Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cinq voix, près de quarante ans de complicité et l’univers d’Anne Sylvestre ! Avec Les Hormones Simone , le groupe ÉVASION offre un spectacle a cappella joyeux, tendre, engagé et impertinent, où humour, poésie et liberté se répondent.

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40 Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 73 74 81 cachera.isabelle@orange.fr

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English :

Five voices, nearly forty years of collaboration, and the world of Anne Sylvestre! With %AB Les Hormones Simone %BB, the group %C9VASION presents a joyful, tender, socially conscious, and irreverent a cappella show, where humor, poetry, and freedom come together.

L’événement Concert EVASION Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme