Concert EVASION Vassieux-en-Vercors
samedi 10 octobre 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Concert EVASION
40 Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Cinq voix, près de quarante ans de complicité et l’univers d’Anne Sylvestre ! Avec Les Hormones Simone , le groupe ÉVASION offre un spectacle a cappella joyeux, tendre, engagé et impertinent, où humour, poésie et liberté se répondent.
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40 Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 73 74 81 cachera.isabelle@orange.fr
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English :
Five voices, nearly forty years of collaboration, and the world of Anne Sylvestre! With %AB Les Hormones Simone %BB, the group %C9VASION presents a joyful, tender, socially conscious, and irreverent a cappella show, where humor, poetry, and freedom come together.
L’événement Concert EVASION Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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