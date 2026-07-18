Musée des objets du territoire Rue du Fournat Vassieux-en-Vercors
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Fournat · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Musée des objets du territoire
Rue du Fournat Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion de la journée du patrimoine, découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !
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Rue du Fournat Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
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English :
In celebration of Heritage Day, come discover the traveling museum of local artifacts created by the Compagnie de l’Arrozoir, made possible by the large-scale collection drive taking place in Royans-Vercors!
L’événement Musée des objets du territoire Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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