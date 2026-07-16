3 Nuits des Etoiles Vassieux-en-Vercors
mardi 11 août 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
3 Nuits des Etoiles
Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-11
Les 3 Nuits des étoiles 2026 à Vassieux-en-Vercors
mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 août 2026
Une collaboration librairie Les Espelines et Vassieux et son patrimoine VESPA
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Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com
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English :
The 3 Nights of the Stars 2026 in Vassieux-en-Vercors
Tuesday, August 11, Wednesday, August 12, Thursday, August 13, 2026
A collaboration between Les Espelines Bookstore and Vassieux and Its Heritage (VESPA)
L’événement 3 Nuits des Etoiles Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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