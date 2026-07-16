Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

3 Nuits des Etoiles

Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-11

Les 3 Nuits des étoiles 2026 à Vassieux-en-Vercors

mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 août 2026

Une collaboration librairie Les Espelines et Vassieux et son patrimoine VESPA

.

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3 Nights of the Stars 2026 in Vassieux-en-Vercors

Tuesday, August 11, Wednesday, August 12, Thursday, August 13, 2026

A collaboration between Les Espelines Bookstore and Vassieux and Its Heritage (VESPA)

L’événement 3 Nuits des Etoiles Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme