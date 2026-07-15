Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat Association Base Nature Vercors, Vassieux-en-Vercors
samedi 15 août 2026 · Association Base Nature Vercors, · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat
Association Base Nature Vercors, 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Partant d’un récit personnel et sensible ce film retrace le cheminement de Vincent Verzat, entre militantisme et naturalisme.
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Association Base Nature Vercors, 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com
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English :
Based on a personal and poignant story, this film traces Vincent Verzat’s journey, navigating the balance between activism and naturalism.
L’événement Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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