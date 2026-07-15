Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat Association Base Nature Vercors, Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat

Association Base Nature Vercors, 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Partant d’un récit personnel et sensible ce film retrace le cheminement de Vincent Verzat, entre militantisme et naturalisme.

.

Association Base Nature Vercors, 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on a personal and poignant story, this film traces Vincent Verzat’s journey, navigating the balance between activism and naturalism.

L’événement Projection Le vivant qui se défend de Vincent Verzat Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme