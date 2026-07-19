Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles Les Espelines Vassieux-en-Vercors
mardi 11 août 2026 · Les Espelines · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Suivie d’un échange autour de son livre Buffon ou l’âge de la Terre naissance de l’astrophysique de laboratoire et d’une lecture d’un texte de Buffon par Daniel Pennac. Réservation conseillée. Petite restauration (sur réservation)
.
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Followed by a discussion of his book *Buffon or the Age of the Earth: The Birth of Laboratory Astrophysics* and a reading of a text by Buffon by Daniel Pennac. Reservations recommended. Light refreshments available (by reservation).
L’événement Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Ce que j’ai vu dans le Vercors, photographies inédites (1944-1945) Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2026
- 1945, prisonniers de guerre retour de captivité Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 22 juillet 2026
- Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors 22 juillet 2026