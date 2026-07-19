Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Suivie d’un échange autour de son livre Buffon ou l’âge de la Terre naissance de l’astrophysique de laboratoire et d’une lecture d’un texte de Buffon par Daniel Pennac. Réservation conseillée. Petite restauration (sur réservation)

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Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

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English :

Followed by a discussion of his book *Buffon or the Age of the Earth: The Birth of Laboratory Astrophysics* and a reading of a text by Buffon by Daniel Pennac. Reservations recommended. Light refreshments available (by reservation).

L’événement Conférence de l’astrophysicien Emeric Falize Observer l’éclipse solaire et vivre la nuit des étoiles Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme