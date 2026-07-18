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Vercors 44 Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

mardi 18 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Musée départemental de la Résistance en Vercors
Adresse
40 rue Fourna
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

Vercors 44

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Compagnie Ligne de Crête
Tout public / Durée 1h
Gratuit, réservation fortement conseillée
  .

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46  musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

Ligne de Crête Company
General public / Duration: 1h
Free, booking strongly advised

L’événement Vercors 44 Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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