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AGENDA · Vassieux-en-Vercors

11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors

jeudi 13 août 2026 · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Moulins de la Mure
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure

Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Après-midi et soirée pour re découvrir le ciel et les étoiles
  .

Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   vespavassieux@gmail.com

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English :

Afternoons and evenings to rediscover the sky and the stars

L’événement 11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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