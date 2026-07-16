Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure

Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Après-midi et soirée pour re découvrir le ciel et les étoiles

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Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com

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English :

Afternoons and evenings to rediscover the sky and the stars

L’événement 11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme