AGENDA · Vassieux-en-Vercors
11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors
jeudi 13 août 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure
Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Après-midi et soirée pour re découvrir le ciel et les étoiles
.
Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com
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English :
Afternoons and evenings to rediscover the sky and the stars
L’événement 11ème Nuit des étoiles Moulins de la Mure Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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