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AGENDA · Vassieux-en-Vercors

Journées européennes du patrimoine Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée de la Préhistoire
Adresse
600, l'Hâle
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

Vassieux-en-Vercors

Journées européennes du patrimoine

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Préhistoire du Vercors vous accueille gratuitement les samedi 19 et dimanche 20 septembre.
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Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81  info@prehistoire-vercors.fr

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English :

For European Heritage Days, the Vercors Museum of Prehistory is offering free admission on Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement Journées européennes du patrimoine Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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