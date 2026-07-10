Journées européennes du patrimoine Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Journées européennes du patrimoine
Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Préhistoire du Vercors vous accueille gratuitement les samedi 19 et dimanche 20 septembre.
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Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr
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English :
For European Heritage Days, the Vercors Museum of Prehistory is offering free admission on Saturday, September 19, and Sunday, September 20.
L’événement Journées européennes du patrimoine Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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