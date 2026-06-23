Concert-éveil « La Musique des héros » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 4 avril 2027.

Préparez-vous à vivre de grandes aventures… sans quitter votre siège ! Dans ce concert-éveil, les enfants pourront entendre les musiques des plus grands films fantastiques !

Redécouvrez Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et Pirates des Caraïbes, où batailles héroïques, sorts, tempêtes et trésors cachés prennent vie sous les doigts des musiciens.

Un concert-éveil pour s’émerveiller, se laisser porter par chaque note… et explorer les compositions originales de vos films préférés sous un nouveau regard !

Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour trombone et orchestre d’un jeune compositeur, Sven Bazart-Gelly, interprétée par Guillaume Amet, lauréat du concours Édouard Colonne 2026 !

Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : AJ – Atelier des Cuivres, Atelier Coquoz, Le Petit Vitrezay, Sebim, Talents & Violon’celles.

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

WILLIAMS · Harry Potter, Star Wars

SHORE · Le Seigneur des Anneaux

BADELT · Pirates des Caraïbes

BAZART-GELLY* · Création mondiale pour trombone et orchestre

*En partenariat avec la classe de composition d’Olivier Calmel du Conservatoire du 12e

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Constantin ROUITS · Direction

Guillaume AMET · Lauréat du Concours Edouard Colonne 2026 – Trombone

Orchestre Colonne

Vincent LEGOUPIL · Présentation

Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.

Le dimanche 04 avril 2027

de 10h30 à 11h15

payant

20€ / 10€ (réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-04T13:30:00+02:00

fin : 2027-04-04T14:15:00+02:00

Date(s) : 2027-04-04T10:30:00+02:00_2027-04-04T11:15:00+02:00

La Seine Musicale ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/la-musique-des-heros/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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