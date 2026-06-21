Les lions rugissent, l’éléphant avance lourdement, les kangourous bondissent, les tortues progressent doucement, les cygnes glissent avec grâce, les poissons virevoltent et les oiseaux chantent…

Mais dans quelle œuvre retrouve-t-on cet incroyable cortège d’animaux ? Dans Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, bien sûr ! Chaque instrument devient un animal et chaque mélodie raconte une petite histoire drôle ou étonnante.

Alors, prêts à rencontrer tous les habitants de cette ménagerie et à écouter leurs aventures musicales ?

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

SAINT-SAËNS · Le Carnaval des Animaux

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Anastasia RIZIKOV* · Direction

Alice POWER, Victor DEMARQUETTE · Pianos

Florestan GERNOVESI · Lauréat du Concours Edouard Colonne 2026 – Violoncelle

Orchestre Colonne

Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.

Le dimanche 06 juin 2027

de 11h30 à 12h15

payant

20€ / 10€ (réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-06T14:30:00+02:00

fin : 2027-06-06T15:15:00+02:00

Date(s) : 2027-06-06T11:30:00+02:00_2027-06-06T12:15:00+02:00

La Seine Musicale île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/le-carnaval-des-animaux/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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