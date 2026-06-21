Concert-éveil « Le Carnaval des animaux » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt
Concert-éveil « Le Carnaval des animaux » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 6 juin 2027.
Les lions rugissent, l’éléphant avance lourdement, les kangourous bondissent, les tortues progressent doucement, les cygnes glissent avec grâce, les poissons virevoltent et les oiseaux chantent…
Mais dans quelle œuvre retrouve-t-on cet incroyable cortège d’animaux ? Dans Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, bien sûr ! Chaque instrument devient un animal et chaque mélodie raconte une petite histoire drôle ou étonnante.
Alors, prêts à rencontrer tous les habitants de cette ménagerie et à écouter leurs aventures musicales ?
Conseillé à partir de 4 ans
PROGRAMME
SAINT-SAËNS · Le Carnaval des Animaux
Durée : 45 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Anastasia RIZIKOV* · Direction
Alice POWER, Victor DEMARQUETTE · Pianos
Florestan GERNOVESI · Lauréat du Concours Edouard Colonne 2026 – Violoncelle
Orchestre Colonne
Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.
Le dimanche 06 juin 2027
de 11h30 à 12h15
payant
20€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-06T14:30:00+02:00
fin : 2027-06-06T15:15:00+02:00
Date(s) : 2027-06-06T11:30:00+02:00_2027-06-06T12:15:00+02:00
La Seine Musicale île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.orchestrecolonne.fr/le-carnaval-des-animaux/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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