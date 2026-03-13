AGENDA · Autoire
Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire
vendredi 17 juillet 2026 · Manoir de Laroque Delprat · Autoire
Informations pratiques
Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 17 juillet, 19h00
Kham Meslien
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00.000+02:00
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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire
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