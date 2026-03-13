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Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire

vendredi 17 juillet 2026 · Manoir de Laroque Delprat · Autoire

Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Manoir de Laroque Delprat
Adresse
7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE
Ville
Autoire

Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 17 juillet, 19h00

Kham Meslien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00.000+02:00

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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire


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