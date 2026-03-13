Informations pratiques

Concert Evènement Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 17 juillet, 19h00

Kham Meslien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00.000+02:00

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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire



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