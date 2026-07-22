Concert Evocation par l’ensemble de Bercé Lanton
jeudi 6 août 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Concert Evocation par l’ensemble de Bercé
Eglise Saint Louis de Taussat Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’ensemble de Bercé (Caroline Delplancq, flûte; Catherine Prada, violon; Pascaline Bitschené, alto et Geneviève Lebert, violoncelle) donnera un concert de musique classique le jeudi 6 août 2026 à 19h30 à la chapelle Saint-Louis de Taussat.
Le programme, intitulé Évocations , réunira des oeuvres de Jean Cras, Antonio Vivaldi, Jean Philippe Rameau, Ruth Matarasso, Camille Saint-Saens et Federico Mompou.
L’Ensemble de Bercé, qui a donné un concert chaque été dans la chapelle Saint-Louis entre 2011 et 2018, avait dû interrompre ce rendez-vous estival en raison du COVID et n’avait pu reprendre depuis . C’est donc avec un grand plaisir qu’il opère ce retour devant son public taussatois… .
Eglise Saint Louis de Taussat Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 50 86 49
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English : Concert Evocation par l’ensemble de Bercé
L’événement Concert Evocation par l’ensemble de Bercé Lanton a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur Bassin
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