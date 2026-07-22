Informations pratiques

Lanton

Concert Evocation par l’ensemble de Bercé

Eglise Saint Louis de Taussat Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’ensemble de Bercé (Caroline Delplancq, flûte; Catherine Prada, violon; Pascaline Bitschené, alto et Geneviève Lebert, violoncelle) donnera un concert de musique classique le jeudi 6 août 2026 à 19h30 à la chapelle Saint-Louis de Taussat.

Le programme, intitulé Évocations , réunira des oeuvres de Jean Cras, Antonio Vivaldi, Jean Philippe Rameau, Ruth Matarasso, Camille Saint-Saens et Federico Mompou.

L’Ensemble de Bercé, qui a donné un concert chaque été dans la chapelle Saint-Louis entre 2011 et 2018, avait dû interrompre ce rendez-vous estival en raison du COVID et n’avait pu reprendre depuis . C’est donc avec un grand plaisir qu’il opère ce retour devant son public taussatois… .

Eglise Saint Louis de Taussat Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 50 86 49

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English : Concert Evocation par l’ensemble de Bercé

L’événement Concert Evocation par l’ensemble de Bercé Lanton a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Coeur Bassin