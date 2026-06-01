Concert exceptionnel | Cristina Ortiz et ses amis musiciens Les Jardins de Sardy Vélines
Concert exceptionnel | Cristina Ortiz et ses amis musiciens Les Jardins de Sardy Vélines mardi 30 juin 2026.
Vélines
Concert exceptionnel | Cristina Ortiz et ses amis musiciens
Les Jardins de Sardy 4 Route de Sardy Vélines Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Cristina Ortiz, pianiste concertiste brésilienne de renommée internationale, s’entoure de deux artistes d’exception Dimitri Ashkenazy (clarinette), fils du célèbre pianiste et chef d’orchestre Vladimir Ashkenazy, et Mei-Yi Foo (piano), pianiste malaisienne reconnue pour ses interprétations novatrices et récompensée à de nombreuses reprises.
Au programme, un voyage musical à travers les plus belles œuvres pour clarinette et piano ainsi que pour piano à quatre mains, avec des compositeurs majeurs Bach, Mozart, Schumann, Brahms, Stravinski, Horovitz, Fauré, Debussy, Gershwin, Villa-Lobos et Poulenc.
Informations pratiques le concert se déroule dans la salle des Jardins de Sardy, climatisée pour le confort des artistes et du public. Le billet inclut également la visite des jardins avant le concert. .
Les Jardins de Sardy 4 Route de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45
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L’événement Concert exceptionnel | Cristina Ortiz et ses amis musiciens Vélines a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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