Concert exceptionnel d’Oscar Pineda sur l’orgue historique de l’église, Eglise Saint-Etienne, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Concert exceptionnel d’Oscar Pineda sur l’orgue historique de l’église Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise Saint-Etienne Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Pôle BEL propose un concert d’orgue exceptionnel par Oscar Pineda, titulaire des orgues d’Issy-les-Moulineaux.

L’orgue de l’église Saint-Etienne, construite de 1634 à 1645, a été construit et installé en 1876 par la Manufacture d’orgues Cavaillé-Coll. Il a été restauré en 2013.

Eglise Saint-Etienne 5, place de l’Eglise 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France L’église Saint-Etienne a été reconstruite au 16ème siècle mais garde des traces de sa longue histoire qui remonte au 6ème siècle. L’intérieur présente des vitraux exceptionnels témoins du renouveau de cet art au XIX siècle et au tournant du XXème siècle et de tableaux de la fin du XIXème siècle. métro : ligne 12, station Mairie d’Issy

Bus : lignes 123, 323, 190 station Mairie d’Issy

Concert

© Laurent Jochum