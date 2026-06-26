Concert exceptionnel Ensemble Choral du Bout du Monde Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages dimanche 9 août 2026.

Plounéour-Brignogan-plages

Concert exceptionnel Ensemble Choral du Bout du Monde

Place de la mairie de Plounéour-Trez Eglise de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

La musique sublime les différences et rassemble les hommes ! En faisant vivre notre langue par le chant et la musique nous espérons vous faire partager, à travers nos différentes créations, la passion et l’enthousiasme qui sont les nôtres. La vocation première de l’Ensemble Choral du Bout du Monde est de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses créations. L’ensemble, fondé en 1977 regroupe une soixantaine de choristes et musiciens placés sous la direction de Gwenn an Dreo.

Nous répétons tous les vendredis (hors vacances scolaires) au Folgoët (29260). Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre.

Site internet https://www.ecbm.bz .

Place de la mairie de Plounéour-Trez Eglise de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 45 01 88 86

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L’événement Concert exceptionnel Ensemble Choral du Bout du Monde Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne