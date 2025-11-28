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Concert Extra Swing Massy

Concert Extra Swing Massy samedi 2 mai 2026.

Adresse : 25a Route de Neufchâtel

Ville : 76270 Massy

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Massy

Concert Extra Swing

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Concert de jazz manouche EXTRA SWING.   .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 

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English : Concert Extra Swing

L’événement Concert Extra Swing Massy a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy

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