Goûter littéraire avec 3 auteurs, 25 avril 2026, Massy Station Atlante Massy Samedi 25 avril, 16h00

À cette occasion, trois auteurs franciliens, Jann Halexander, Michael Castelbrian et Mickaël Auffray, liront des extraits de leurs romans.

Ô Ville-âges a le plaisir de proposer une rencontre littéraire conviviale le samedi 25 avril 2026 à 16h à Massy.

À cette occasion, trois auteurs franciliens, Jann Halexander, Michael Castelbrian et Mickaël Auffray, liront des extraits de leurs romans. Cette lecture à plusieurs voix permettra au public de découvrir ou redécouvrir l’univers singulier de chaque auteur dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Des temps d’échanges avec les écrivains sont prévus à l’issue des lectures. suivis de dédicaces et d’un pot de l’amitié.

Informations pratiques :

. Date et horaire : Samedi 25 avril 2026 à 16h

. Lieu : Local de l’association Ô Ville-âges – Station Atlante, Massy

. Entrée libre et gratuite

. Tout public

Ô VILLE-ÂGES

Station Atlante

20 (après le 16 bis) rue Ampère

91300 Massy

(Accéder au bâtiment, puis dès l’entrée, aller au 1er étage par l’escalier à gauche ou par l’ascenseur à droite et la passerelle).

En savoir +

Michael Castelbrian est un auteur français qui écrit des récits immersifs où les atmosphères et les relations humaines occupent une place centrale. Son premier roman publié, Giuliano Revelagio, raconte avec finesse et humanité l’histoire d’un restaurant devenu mythe, à la croisée du roman d’apprentissage et de la chronique sociale teintée d’humour et de tension. Passionné par la profondeur des liens et des environnements, il développe une écriture sensible et immersive qui capte les nuances des interactions quotidiennes. L’auteur cultive l’art de brouiller les frontières entre réalité et fiction.

Installé entre Angers et Paris, Jann Halexander mène depuis 2003 une carrière singulière en marge du show-business, marquée par près de 500 concerts en France, Suisse, Belgique et Allemagne, ainsi que de nombreux albums et plusieurs romans. Son univers mêle humour noir, mélancolie, onirisme et thèmes à contre-courant comme l’exil, la différence et l’altérité. Il explore avec sensibilité et ironie les complexités humaines et culturelles. Son dernier roman ‘Coeur Canari’ est un plongée dans le Gabon contemporain.

Né en 1982 à Angers, Mickaël Auffray a besogné dans l’industrie avant de se frotter au domaine commercial et travaille désormais en tant qu’enseignant. Il est récemment passé d’écrits vains à écrits veines, dans une transition sans chirurgie plastique. il développe une écriture caustique et imagée, souvent teintée d’absurde, d’étrangeté et de critique sociale. Ses textes explorent avec humour noir et acuité les thèmes du pouvoir, de la soumission, de l’abus de faiblesse et des dérives du monde contemporain. Son dernier roman ‘Pendant qu’il est trop tard’ questionne la place de la technologie dans les sociétés humaines et les méthodes de manipulation employées par le pouvoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00.000+02:00

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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Atlantis Massy 91300 Essonne



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