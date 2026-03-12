Barbe Noire Opéra de Massy Massy

Barbe Noire Opéra de Massy Massy

Barbe Noire Opéra de Massy Massy samedi 9 mai 2026.

Orchestre Anima
Solistes et chœur du département supérieur pour jeunes chanteurs
Florence Guignolet, mise en scène
Gena Liévano, direction musicale

Opéra Barbe Noire Composé par Ambroise Divaret
Le samedi 09 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit

Entrée payante 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T22:00:00+02:00

Opéra de Massy 1 place de France  91300 Massy
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


Afficher la carte du lieu Opéra de Massy et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Massy