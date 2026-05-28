Mort et Résurrection de Mata Hari, la 3ème comédie musicale originale des Odyssées Musicales Opéra de Massy Massy
Mort et Résurrection de Mata Hari, la 3ème comédie musicale originale des Odyssées Musicales Opéra de Massy Massy vendredi 3 juillet 2026.
Hollywood, 1931, le tournage du film Mata Hari, réputé comme maudit, reprend enfin après une énième interruption.
Entre la mort mystérieuse de la doublure de Greta Garbo, l’actrice principale et star du film, et Salvador Dali qui poursuit un voyageur spatio-temporel, c’est toute l’industrie du cinéma qui ne sait plus où donner de la tête.
Les Odyssées Musicales sont impatientes de vous présenter leur 3ème création originale !
Le spectacle en chiffres
– 70 artistes
– 1 orchestre live de 14 musicien.es
– 12 choristes en fosse
– 11 choristes sur scène
– 14 danseur.euses
– 11 rôles principaux
– des heures et des heures et des mardis et des samedis et des dimanches de répétitions pour vous offrir un moment inoubliable
Mata Hari revisitée dans une comédie musicale déjantée à l’Opéra de Massy.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
dimanche
de 15h00 à 17h30
vendredi, samedi
de 20h00 à 22h30
payant
– Enfant 10 euros
– Normal 22 euros
– Soutien à l’association 30 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00;2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00
Opéra de Massy 1, place de France 91300 Massy
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