Mort et Résurrection de Mata Hari, la 3ème comédie musicale originale des Odyssées Musicales Opéra de Massy Massy

Hollywood, 1931, le tournage du film Mata Hari, réputé comme maudit, reprend enfin après une énième interruption.

Entre la mort mystérieuse de la doublure de Greta Garbo, l’actrice principale et star du film, et Salvador Dali qui poursuit un voyageur spatio-temporel, c’est toute l’industrie du cinéma qui ne sait plus où donner de la tête.

Les Odyssées Musicales sont impatientes de vous présenter leur 3ème création originale !

️ Vendredi 03 juillet à 20h

️ Samedi 04 juillet à 20h

️ Dimanche 05 juillet à 15h

Je prends mes places !

Le spectacle en chiffres – 70 artistes

– 1 orchestre live de 14 musicien.es

– 12 choristes en fosse

– 11 choristes sur scène

– 14 danseur.euses

– 11 rôles principaux

– des heures et des heures et des mardis et des samedis et des dimanches de répétitions pour vous offrir un moment inoubliable

L’Affiche du spectacle Mort et Résurrection de Mata Hari ; Crédits : Julie Bantquin

Mata Hari revisitée dans une comédie musicale déjantée à l’Opéra de Massy.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

dimanche

de 15h00 à 17h30

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h30

payant

– Enfant 10 euros

– Normal 22 euros

– Soutien à l’association 30 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00;2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00

Opéra de Massy 1, place de France 91300 Massy

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