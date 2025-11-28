Parlons Vélo Massy – Fête du vélo, Recyclerie Sportive de Massy, Massy

Parlons Vélo Massy – Fête du vélo Samedi 30 mai, 10h00 Recyclerie Sportive de Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Le rendez-vous annuel dédié au vélo fête ses 10 ans ! Une décennie d’animations et de rencontres dédiées à la pratique du vélo, pour que le vélo s’adresse à tout le monde.

Au programme du 26 mai au 03 juin : des interventions en médiathèques dédiées aux tout petits, des “before” Parlons Vélo à Massy et aux Ulis avec des animations gratuites, des conférences & tables ronde autour de la place du vélo dans la société et bien sûr la grande fête du vélo sur le parvi de la Recyclerie Sportive avec braderie vélos, test de vélos, spectacle, course de draisienne etc.

Pour la première fois, des soirées ciné dédiées au vélo seront organisées tout le mois de mai dans les cinémas indépendants du territoire.

Pour clôturer cette semaine d’animation, Parlons Vélo Massy propose une dernière journée festive et animée : conférences grand public, tombola, spectacles, grande braderie vélos, initiation au BMX flat, course de draisienne, ateliers de réparation participatifs, test de vélos !

https://parlonsvelo-massy.org/

Recyclerie Sportive de Massy 7 place pierre-sémard, 91300 MASSY Massy 91300 Vilmorin Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://parlonsvelo-massy.org/ »}] [{« link »: « https://parlonsvelo-massy.org/ »}]

Journée festive de clôture de l’évènement dédiée à la pratique du vélo avec de nombreuses animations !

Solène Guibert