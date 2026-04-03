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SWING Paul B Massy

SWING Paul B Massy

SWING Paul B Massy vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Paul B

Adresse : 6, ALLÉE DU QUEBEC

Ville : 91300 Massy

Département : 91

Début : 2026-10-02

Fin : 2026-10-02

Heure de début : 20:30

SWING Début : 2026-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy 91

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