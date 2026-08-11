Informations pratiques

Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy Station Atlante Massy Samedi 19 septembre, 10h00

Cet événement met l’accent sur le positionnement des pays BRICS face aux phénomènes aériens non identifiés (PAN/OVNI/UAP).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00

1



Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Massy



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

