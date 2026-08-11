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Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy Station Atlante Massy

samedi 19 septembre 2026 · Station Atlante · Massy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station Atlante
Adresse
20 rue Ampère 91300 Massy
Ville
Massy

Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy Station Atlante Massy Samedi 19 septembre, 10h00

Cet événement met l’accent sur le positionnement des pays BRICS face aux phénomènes aériens non identifiés (PAN/OVNI/UAP).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00

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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Massy


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