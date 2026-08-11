AGENDA · Massy
Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy Station Atlante Massy
samedi 19 septembre 2026 · Station Atlante · Massy
Informations pratiques
Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy Station Atlante Massy Samedi 19 septembre, 10h00
Cet événement met l’accent sur le positionnement des pays BRICS face aux phénomènes aériens non identifiés (PAN/OVNI/UAP).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00
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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Massy
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