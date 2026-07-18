Visite guidée du Campus Safran et du Château de Vilgénis, Campus Safran, Château de Vilgénis, Massy

Informations pratiques

Visite guidée du Campus Safran et du Château de Vilgénis Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Campus Safran, Château de Vilgénis Essonne

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le campus SAFRAN vous ouvre ses porte pour une visite à la découverte de son histoire.

SAFRAN, groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, de la défense et de la sécurité, a ouvert son campus universitaire en septembre 2014. Ancien centre de Formation d’Air France, le campus SAFRAN s’est intégré dans le parc de Vilgénis ayant appartenu à la famille de Condé puis à Jérôme Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier. Lors de cette visite vous découvrirez l’université du campus, le château entièrement restauré ainsi que les arbres remarquables du parc.

Campus Safran, Château de Vilgénis 32 rue de Vilgénis 91300 Massy Massy 91300 Les Graviers Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/visite-guidee-du-campus-safran-et-du-chateau-de-vilgenis-massy_TFO7907340/ »}]

Visite commentée

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