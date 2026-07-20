38e Festival des Globe-trotters Opéra de Massy Massy

Informations pratiques

Massy

38e Festival des Globe-trotters

Opéra de Massy 1 Place de France Massy Essonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Festival des Globe-Trotters, organisé par l’association Aventure du Bout du Monde (ABM), se présente comme le rendez-vous incontournable pour tous les voyageurs qui aspirent à explorer le monde hors des sentiers battus.

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Opéra de Massy 1 Place de France Massy 91300 Essonne Île-de-France +33 6 13 95 55 48 contact@abm.fr

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English :

The Globe-Trotters Festival, organized by the association Aventure du Bout du Monde (ABM), is the must-attend event for all travelers who aspire to explore the world off the beaten path.

L’événement 38e Festival des Globe-trotters Massy a été mis à jour le 2026-07-20 par Destination Paris-Saclay