Une exposition sur l’ancienne gare de Massy Palaiseau, Quartier de la Gare, Massy

Informations pratiques

Une exposition sur l’ancienne gare de Massy Palaiseau 18 – 20 septembre Quartier de la Gare Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour ces Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’ancienne gare de Massy Palaiseau. Ce bâtiment de style art déco, chargé de souvenirs, s’est métamorphosé pour accueillir Le Quartier de la Gare, un tiers-lieu dynamique et convivial.

Plongez dans l’histoire ferroviaire du site, participez aux nombreuses animations programmées (programmation à venir prochainement).

Profitez également d’une pause gourmande unique au sein du restaurant installé dans l’ancien hall de gare.

Quartier de la Gare 50 avenue Carnot, 91300 Massy Massy 91300 Vilmorin Essonne Île-de-France 01 81 87 34 92 https://www.quartierdelagare.fr/ Le Quartier de la Gare est un tiers lieu hybride et créatif tourné vers la rencontre, le partage et l’échange de savoir- faire. Situé dans l’ancienne gare RER Massy-Palaiseau, un magnifique bâtiment de style Art Déco de 1936 , il a vocation à entrer pleinement dans le XXIème siècle, en devenant un lieu inclusif, mixte, modulable, résilient et ouvert sur le monde. A proximité de la gare RER B et TGV de Massy Palaiseau.

Gare routière de Massy Vilmorin.

Accessibilité Pmr.

Exposition sur l’ancienne gare de Massy Palaiseau

©Joel Tasma