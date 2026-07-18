BOUNCE – Collectif Sons of Wind (SOW), Kiosque de Villaine – Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

Informations pratiques

BOUNCE – Collectif Sons of Wind (SOW) Samedi 19 septembre, 20h30 Kiosque de Villaine – Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

BOUNCE

Collectif Sons of Wind (SOW)

✦ Danse Hip Hop

Bounce regroupe dix danseurs de S.O.W qui célèbrent les valeurs fondatrices de cette culture et qui racontent l’histoire d’une pulsation qui ne cesse jamais. – une élévation qui trace son chemin dans l’espace, le temps et la capacité humaine de toujours rebondir, malgré tout. Avec Bounce, Sons of Wind affirment leur lien fort au hip hop freestyle et reviennent sur la manière dont le rebond inspire et nourrit le corps.

Bounce est un hommage à l’essence de la culture hip-hop – une revendication d’un héritage culturel – une déclaration à la musique, la danse et la vie. Le rebond est une manière particulière de penser, vivre, respirer et retomber pour mieux s’élever. Le spectacle explore cette force de résilience propre au hip hop. Chaque rebond devient une réponse à la chute, un acte de résistance.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Kiosque de Villaine – Médiathèque Hélène Oudoux 13 Allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France En bus : 196 – arrêt Émile Zola (1 min à pied)

Spectacle « BOUNCE »

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