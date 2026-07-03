Bienvenue à Bord, Opéra de Massy, Massy

Informations pratiques

Bienvenue à Bord Samedi 19 septembre, 10h00 Opéra de Massy Essonne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Un jeu de piste pour découvrir l’histoire secrète de l’opéra

Organisé par : Opéra de Massy

Saviez-vous que dans un opéra, personne ne dit jamais le mot « corde » ? Que siffler dans les coulisses porte malheur ? Ces superstitions ont traversé les siècles apportées par les marins qui, l’hiver venu, quittaient leurs bateaux pour manœuvrer les cintres et les cordages des théâtres.

Le 19 septembre, l’Opéra de Massy ouvre ses coulisses aux familles pour une aventure à la croisée de la mer et de la musique. Jeu de piste, machinerie, grands airs lyriques : une matinée pour embarquer vos enfants dans un monde où les vagues montent sur scène.

Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 60 13 13 13 http://www.opera-massy.com https://www.facebook.com/operamassy;https://twitter.com/operademassy [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@opera-massy.com »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-03T09:52:10.557Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « actionculturelle@opera-massy.com », « response »: {« passId »: 426102823, « isPending »: false, « addressId »: 85207}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-03T09:52:10.266Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2419462, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-03T09:52:10.370Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 475430362, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-03T09:52:10.556Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/426102823 »}] L’opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l’opéra de Massy s’affirme aujourd’hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l’échelle régionale. Salle résolument moderne (œuvre de « A02A Architectes »), elle s’intègre au centre d’un centre culturel de 14 200 m² en réunissant les règles traditionnelles de construction des grandes scènes et l’application des techniques de pointe tant au niveau architectural qu’acoustique. Lieu atypique, il a su se façonner une personnalité originale, grâce à une programmation de qualité, respectueuse du répertoire et ouverte à la création contemporaine. Première structure à être labellisée par l’État « scène conventionnée lyrique » et membre de la réunion des Opéras de France, il s’affirme aujourd’hui comme un lieu de production artistique de référence, accueillant chaque saison près de 40 000 spectateurs. Seul opéra situé en banlieue, l’opéra de Massy permet au public local d’accéder à l’art lyrique. Chaque saison, des milliers de Massicois, Essonniens et habitants de la région sud de Paris peuvent découvrir les grandes œuvres du répertoire lyrique, régulièrement proposées en coproduction avec d’autres grandes scènes françaises et interprétées par des artistes de renommée internationale ou de jeunes talents prometteurs. Particulièrement soucieux de faire connaître à un public varié les grandes œuvres de l’histoire de l’opéra, l’opéra de Massy, salle résolument moderne, n’en est pas moins attaché à l’innovation. Le Vaisseau fantôme, Carmen, Faust et La Traviata sont autant de productions Lyriques qui ont marqué l’histoire de cette institution par leur qualité et l’accueil réservé par le public et la critique. RER B Les Baconnets puis bus 119 Place de France

Jeu de piste

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