Nuée, Festival Ô Berges d’été, Massy

Nuée Dimanche 5 juillet, 15h00, 18h30 Festival Ô Berges d’été Essonne

Entrée libre

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:30:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Une déambulation urbaine pour réenchanter nos territoires

Avec Nuée, la Cie Espace Blanc souhaite s’aventurer sur les chemins du rite festif, au contact des populations le temps d’une représentation, mais aussi en amont avec des projets de territoire propices à la rencontre.

Fantasmagorique et chatoyant, un grand cerf déambule, accompagné d’une nuée d’oiseaux qui s’aventure au contact de la population. Dans une ambiance électro, espace urbain et nature se confondent. S’unissent. Se ré-enchantent mutuellement.

Festival Ô Berges d'été bassin des goachères Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France

Cie Espace Blanc – Cécile Givernet & Vincent Munsch marionnettes déambulation

Cie Espace Blanc / Théâtre Halle Roublot