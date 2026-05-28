Jann Halexander et Pascal Bertonneau chantent Catherine Ribeiro et François Béranger le 5 juin 2026, Station Atlante, Massy(chanson/ Station Atlante Massy Vendredi 5 juin, 19h30

La poésie et les coups de gueule de Catherine Ribeiro et François Béranger résonnent encore aujourd’hui avec une force intacte.

Jann Halexander interprète à sa manière, accompagné par ses musiciens, les chansons de Catherine Ribeiro.

Cette pasionaria des années 70 nous a offert quelques pépites de la chanson francophone comme « Paix », « Soleil », « L’enfant du soleil couchant » ou encore « Jusqu’à ce que la force de t’aimer me manque » . Catherine Ribeiro nous a quittés le 24 août à Martigues. Le spectacle autour de son répertoire a été joué à plusieurs reprises à Paris, Triel-sur-Seine, avec le soutien moral de la chanteuse, depuis quatre ans, les deux artistes se connaissant personnellement.

Comme auteur-compositeur-interprète , on doit à Jann Halexander des chansons mi acides mi-tendres comme « Le poisson dans mon assiette », « A Table », « Rester par Habitude » que ce chanteur poète franco-gabonais a chanté depuis plus de vingt ans sur les scènes de France, de Belgique, de Suisse et d’Allemagne .

Comme interprète, il a souvent chanté également d’autres textes de chanteuses comme Anne Sylvestre et Pauline Julien.

Pascal Bertonneau, quant à lui, reprend François Béranger le 5 juin, lors de ce co-plateau exceptionnel. Ce libertaire libertin des années 70 nous a offert quelques pépites de la chanson francophone engagée comme « Rachel », « Tranche de vie », « L’Alternative » ou encore « Participe présent ». François Béranger nous a quittés le 14 octobre 2003 à Sanilhac-Sagriès. Le spectacle autour de son répertoire, porté avec ferveur par Pascal Bertonneau accompagné par Jacques Bouniard fait revivre l’esprit rebelle, tendre et humaniste de ce grand nom de la chanson française, dont la poésie et les coups de gueule résonnent encore aujourd’hui avec une force intacte.

Jann Halexander et Pascal Bertonneau chantent Catherine Ribeiro et François Béranger

Ô Ville-Âges

Station Atlante

20 (après le 16 bis) rue Ampère

91300 Massy

5 juin 2026

19h30

Réserver : billetreduc, fnac, helloasso, weezevent, 06.69.93.66.62

Tarif adhérents Ô Ville-Âges : 10 e

Bar sur place, possibilité de se restaurer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00.000+02:00

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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Atlantis Massy 91300 Essonne



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