Tous à l’Opéra, Opéra de Massy, Massy
Tous à l’Opéra, Opéra de Massy, Massy samedi 9 mai 2026.
Tous à l’Opéra Samedi 9 mai, 10h00 Opéra de Massy Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
L’Opéra de Massy devient une scène ouverte non stop la journée du 9 mai.
Venez découvrir en famille ou entre amis nos magnifiques salles et activités programmées autour de notre Opéra Barbe Noir .
Plein de belles surprises vous attendent à l’extérieur sur le parvis également.
Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-massy.com/ »}]
Rendez vous à l’Opéra de Massy toute la journée du 9 mai pour célébrer Tous à l’Opéra Opéra scène ouverte danse
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