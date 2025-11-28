Tous à l’Opéra, Opéra de Massy, Massy

Tous à l’Opéra Samedi 9 mai, 10h00 Opéra de Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

L’Opéra de Massy devient une scène ouverte non stop la journée du 9 mai.

Venez découvrir en famille ou entre amis nos magnifiques salles et activités programmées autour de notre Opéra Barbe Noir .

Plein de belles surprises vous attendent à l’extérieur sur le parvis également.

Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-massy.com/ »}]

Rendez vous à l’Opéra de Massy toute la journée du 9 mai pour célébrer Tous à l’Opéra Opéra scène ouverte danse