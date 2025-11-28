Sortie à Massy : sur les traces de l’OVNI qui a fait l’objet d’une enquête Gare de Massy Massy Samedi 25 avril, 14h00

La visite durera environ 30 à 40 minutes, échanges inclus, car des questions sont attendues

En décembre 2013, J. a été témoin d’un OVNI à Massy-Palaiseau. Cette observation a fait l’objet d’une enquête officielle, et il a témoigné de façon anonyme à l’époque.

Il a déjà eu l’occasion de réaliser une visite guidée du lieu et de raconter son expérience à deux reprises, à des personnes intéressées par l’idée de se replonger dans le contexte. Cette observation a constitué un véritable avant-après dans sa vie.

C’est pourquoi, le samedi 25 avril, il se met à disposition à 14h pour proposer une visite guidée du site. Pour des raisons pratiques, le nombre de participants est limité à 7 personnes.

Il n’y a aucune obligation de paiement : il s’agit d’un tarif libre, comme pour n’importe quelle visite guidée. Chacun donne (ou non) la somme qu’il souhaite.

Pendant longtemps, les ufologues (et leurs détracteurs) ont souvent parlé des témoins et des abductés sans vraiment les inclure dans la réflexion, les maintenant parfois à distance, peut-être par crainte de remettre en cause leurs propres cadres théoriques.

Dans le contexte actuel de divulgation accélérée (et quelque peu désordonnée), sa démarche n’est évidemment pas neutre et pourrait inspirer d’autres témoins.

Cette visite sera la dernière du genre. Rendez-vous le samedi 25 avril à 14h à la Gare de Massy-Palaiseau

La visite durera environ 30 à 40 minutes, échanges inclus, car des questions sont attendues. Pour clôturer ce moment, le groupe se rendra ensuite boire un pot au local de l’association « Ô ville-âges », situé à 12 minutes à pied.

Pour réserver : [uapafrique@gmail.com](mailto:uapafrique@gmail.com) (obligatoire)

Sortie proposée par UAP Afrique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00.000+02:00

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Gare de Massy Avenue Carnot 91300 Massy Vilmorin Massy 91300 Essonne



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