Massy

Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Ouverture officielle du labyrinthe vendredi 1er mai. Ouvert tous les week-ends de mai et juin de 14 h à 19 h.

De nouveaux jeux de piste en 2026

– Le grand parcours des dinosaures

– Le traditionnel jeu des coffres

– Un parcours sur le thème des sports

– Et de nombreuses surprises ….

2 concerts:

– Le samedi 2 mai concert de jazz manouche EXTRA SWING Repas concert 25 € (buffet froid).

– Le jeudi 7 mai concert de Mr TEUF (variétés reprises) Repas concert 25 € (buffet froid). .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34

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English : Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai

L’événement Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai Massy a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité