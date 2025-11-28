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Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai Massy

Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai Massy samedi 2 mai 2026.

Adresse : 25a Route de Neufchâtel

Ville : 76270 Massy

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Massy

Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai

25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Ouverture officielle du labyrinthe vendredi 1er mai. Ouvert tous les week-ends de mai et juin de 14 h à 19 h.
De nouveaux jeux de piste en 2026
– Le grand parcours des dinosaures
– Le traditionnel jeu des coffres
– Un parcours sur le thème des sports
– Et de nombreuses surprises ….
2 concerts:
– Le samedi 2 mai concert de jazz manouche EXTRA SWING Repas concert 25 € (buffet froid).
– Le jeudi 7 mai concert de Mr TEUF (variétés reprises) Repas concert 25 € (buffet froid).   .

25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 

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English : Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai

L’événement Ré-ouverture du labyrinthe et concerts en mai Massy a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité

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