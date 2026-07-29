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AGENDA · Lannion

Concert Fables Église Saint-Jean du Baly Lannion

mercredi 5 août 2026 · Église Saint-Jean du Baly · Lannion

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Église Saint-Jean du Baly
Adresse
Rue de l'Église
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Concert Fables

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:45:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Les amis de l’orgue de Lannion présentent Fables, illustrées par des improvisations à l’orgue.
Myriam Clerc, orgue, Pierre-Alain Clerc, récitant.
Fables de Jean de la Fontaine (1621-1695) et de Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794).   .

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert Fables Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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