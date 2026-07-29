Concert Fables Église Saint-Jean du Baly Lannion

Informations pratiques

Lannion

Concert Fables

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:45:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les amis de l’orgue de Lannion présentent Fables, illustrées par des improvisations à l’orgue.

Myriam Clerc, orgue, Pierre-Alain Clerc, récitant.

Fables de Jean de la Fontaine (1621-1695) et de Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794). .

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Fables Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose