Concert ; Fake Live oly Wave + Guest Le Hangar Zéro Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert ; Fake Live oly Wave + Guest

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Holy Wave est un groupe à 5 têtes originaires d’Austin (Texas) que l’on pourrait rapprocher des anciens 13th Floor Elevator mais aussi des contemporains The Black Angels ou encore Night Beats. Une expérience psychédélique hors norme qui tend parfois vers le shoegaze de My Bloody Valentine ou encore Spectrum. Holy Wave sont signés sur le label The Reverberation Appreciation Society , label étroitement lié au fameux Austin Psych Fest , ce qui pose bien le décor… .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Concert ; Fake Live oly Wave + Guest

L’événement Concert ; Fake Live oly Wave + Guest Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie