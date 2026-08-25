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AGENDA · Le Havre

Concert ; Fake Live oly Wave + Guest Le Hangar Zéro Le Havre

jeudi 10 septembre 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Hangar Zéro
Adresse
37 Quai de la Saône
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Concert ; Fake Live oly Wave + Guest

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Holy Wave est un groupe à 5 têtes originaires d’Austin (Texas) que l’on pourrait rapprocher des anciens 13th Floor Elevator mais aussi des contemporains The Black Angels ou encore Night Beats. Une expérience psychédélique hors norme qui tend parfois vers le shoegaze de My Bloody Valentine ou encore Spectrum. Holy Wave sont signés sur le label The Reverberation Appreciation Society , label étroitement lié au fameux Austin Psych Fest , ce qui pose bien le décor…   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

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English : Concert ; Fake Live oly Wave + Guest

L’événement Concert ; Fake Live oly Wave + Guest Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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