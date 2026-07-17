Concert familial autour du compositeur classique : Philidor., Château-Musée de Senonches, Senonches

Informations pratiques

Concert familial autour du compositeur classique : Philidor. Dimanche 20 septembre, 11h00 Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un concert pensé pour les familles pour sensibiliser les enfants à l’art de la musique. La thématique ? Philidor ! Mais qui est-ce ?

André Danican Philidor (1726-1795) est un compositeur français de la période classique, également célèbre comme l’un des plus grands joueurs d’échecs de son époque. Auteur de nombreux opéras-comiques, il a marqué la musique du XVIIIᵉ siècle par son style élégant et mélodieux, tout en laissant une empreinte durable dans l’histoire des échecs grâce à son célèbre traité L’Analyse du jeu des Échecs.

Château-Musée de Senonches 1 Rue du Château, 28250 Senonches, France Senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.chateau-senonches.com Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce “poumon vert”. Parking devant le château. Train : Arrêt à la gare de La Loupe (à 10 minutes).

Un concert pensé pour les familles pour sensibiliser les enfants à l’art de la musique. La thématique ? Philidor ! Mais qui est-ce ?

©Alissa Duryee