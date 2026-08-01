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Concert Fanny SEI Bar associatif L’Ecurie Genêts

dimanche 9 août 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts

Concert Fanny SEI Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bar associatif L'Ecurie
Adresse
20 route du Bec d'Andaine
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Concert Fanny SEI

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Dîner-concert avec Fanny SEI , reprises et compositions.
Restauration sur place Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Fanny SEI

L’événement Concert Fanny SEI Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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